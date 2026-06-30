Kylian Mbappé lidera la goleada de Francia sobre Suecia con un doblete en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Kylian Mbappé lidera la goleada de Francia sobre Suecia con un doblete en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Francia impone toda su jerarquía y golea 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que tuvo como gran figura a Kylian Mbappé. El delantero francés abrió el marcador, hizo historia al superar a Miroslav Klose en la tabla de goleadores mundialistas y, posteriormente, firmó un doblete para encaminar la clasificación de los galos.

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