Francia impone toda su jerarquía y golea 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que tuvo como gran figura a Kylian Mbappé. El delantero francés abrió el marcador, hizo historia al superar a Miroslav Klose en la tabla de goleadores mundialistas y, posteriormente, firmó un doblete para encaminar la clasificación de los galos.

La selección dirigida por Didier Deschamps también contó con una destacada actuación de Bradley Barcola, autor del segundo tanto de la noche. El tercer gol llegó gracias a una brillante asistencia de Michael Olise, que dejó a Mbappé de cara al arco para sentenciar el encuentro y confirmar el contundente triunfo francés ante Suecia.

Kylian Mbappé será clave en Francia ante Irak. (AP Foto/Adam Hunger) / Adam Hunger

Mbappé firma su doblete tras una asistencia magistral de Michael Olise

Francia volvió a exhibir todo su potencial ofensivo en el complemento. Michael Olise filtró un pase exquisito entre la defensa sueca y encontró a Kylian Mbappé, que definió con categoría para firmar su doblete y colocar el 3-0 en el marcador.

La anotación terminó de sentenciar el encuentro y confirmó el dominio absoluto de los dirigidos por Didier Deschamps en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

¡ASISTENCIA EXQUISITA Y OTRO GOLAZO FRANCIA!



Increíble pase filtrado de Olise para que Mbappé meta su doblete y ponga el marcador por 3-0 ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/hXkKp6Q2DN — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Bradley Barcola firma un golazo y amplía la ventaja francesa

Cuando Suecia intentaba reaccionar en el complemento, Francia volvió a golpear. A los 52 minutos, Bradley Barcola apareció con una gran definición para marcar el 2-0 y desatar la celebración del equipo francés.

El tanto le dio mayor tranquilidad al conjunto de Didier Deschamps y obligó a los suecos a adelantar sus líneas, dejando más espacios para las rápidas transiciones del ataque galo.

¡TRES TOQUES Y OTRO GOLAZO FRANCÉS!



De Tchouaméni para Olise, y de Olise para Barcola, que con este remate imposible para el arquero puso a Les Bleus 2-0 arriba, encaminando su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/ATyMdByFNj — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Kylian Mbappé abre el marcador y hace historia en los Mundiales

Francia logró romper la igualdad gracias a su máxima figura. Kylian Mbappé construyó una gran jugada junto a Ousmane Dembélé y Michael Olise antes de sacar un remate al ángulo para el 1-0 parcial.

El tanto no solo le permitió a los galos tomar la ventaja, sino que también tuvo un valor histórico para el delantero del Real Madrid. Con esta anotación, Mbappé superó a Miroslav Klose en la lista de máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo.

Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!



Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

VIDEO RECOMENDADO