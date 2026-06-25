Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez el 25 de junio de 2026, asegurando el primer lugar del Grupo F en el Mundial 2026. El partido se resolvió rápidamente con un autogol de Ellyes Skhiri y un tanto de Brian Brobbey tras asistencia de Virgil van Dijk. Túnez reaccionó en el segundo tiempo con un cabezazo de Hazem Mastouri, pero Jan Paul van Hecke sentenció el encuentro también de cabeza. La victoria dejó a la “Naranja Mecánica” como líder con siete puntos, mientras los africanos quedaron eliminados sin unidades y en el último lugar del grupo y ya piensa en Marruecos.

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