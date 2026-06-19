Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Goles del partido, Escocia vs Marruecos por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Goles del partido, Escocia vs Marruecos por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Escocia y Marruecos miden fuerzas por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. En un partido bastante peleado, el combinado africano se puso adelante en el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari, quien ya es una de las grandes figuras en esta Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.