Escocia y Marruecos miden fuerzas por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. En un partido bastante peleado, el combinado africano se puso adelante en el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari, quien ya es una de las grandes figuras en esta Copa del Mundo.
Escocia y Marruecos miden fuerzas por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. En un partido bastante peleado, el combinado africano se puso adelante en el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari, quien ya es una de las grandes figuras en esta Copa del Mundo.
Apenas a los 2′ de juego, Saibari apareció a un lado del área para aprovechar un gran pase y definir con potencia frente al arquero escocés. La fuerza de su remate le rompió el arco a Angus Gunn, quien poco pudo hacer para evitar el 1-0 en contra.
Saibari firmó otro gol de gran factura y ya es uno de los goeladores del Mundial 2026. El atacante marroquí también anotó en el debut ante Brasil y fue uno de los mejores en la ofensiva de su equipo.
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