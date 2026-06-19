Escocia y Marruecos miden fuerzas por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. En un partido bastante peleado, el combinado africano se puso adelante en el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari, quien ya es una de las grandes figuras en esta Copa del Mundo.

Apenas a los 2′ de juego, Saibari apareció a un lado del área para aprovechar un gran pase y definir con potencia frente al arquero escocés. La fuerza de su remate le rompió el arco a Angus Gunn, quien poco pudo hacer para evitar el 1-0 en contra.

Saibari firmó otro gol de gran factura y ya es uno de los goeladores del Mundial 2026. El atacante marroquí también anotó en el debut ante Brasil y fue uno de los mejores en la ofensiva de su equipo.

¡GOLAZO COMO CONTRA BRASIL! Saibari, flamante refuerzo del Bayern Munich, la dejó colgada del ángulo y marcó el 1-0 de Marruecos ante Escocia en tan solo 1'PT.



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