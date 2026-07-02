Por Redacción EC
España y Austria cruzaron sus caminos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentaron en el Estadio Los Ángeles, donde la ‘Roja’ impuso condiciones y demostró por qué es una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo.
España y Austria cruzaron sus caminos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentaron en el Estadio Los Ángeles, donde la ‘Roja’ impuso condiciones y demostró por qué es una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo.
A los 36′, Mikel Oyarzabal abrió el marcador para España tras una gran jugada colectiva desde el frente de ataque. Marc Cucurella recibió sin marca por izquierda, envió el balón al centro del área y allí apareció el goleador español para firmar el 1-0.
Más tarde, el equipo de Luis de la Fuente estiró su ventaja. A los 66′, Pedro Porro apareció para marcar de cabeza el 2-0 y darle tranquilidad a sus compañeros. El lateral apareció como un ‘9′ para batir al arquero Alexander Schlager y asegurar el resultado.
Finalmente, Oyarzabal firmó su doblete a los 89′ tras marcar el 3-0 que selló la goleada. El delantero sumó cuatro tantos en la presente Copa del Mundo y es la figura de la ‘Roja’.
España 1-0 Austria
TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE… ¡Asistencia de Cucurella y gol de Mikel Oyarzabal para que España se ponga 1-0 ante Austria.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026
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España 2-0 Austria
¡APARECIÓ COMO UN GOLEADOR! Nadie lo esperaba por ahí… ¡Pedro Porro se metió al área y cabeceó para el 2-0 de España vs. Austria!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026
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España 3-0 Austria
¡EL FURIOSO MIKEL! Oyarzabal llegó solo para darle un pase a la red y sellar la clasificación de España por 3-0 vs. Austria.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026
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