Goles del partido, España vs Austria hoy por dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Goles del partido, España vs Austria hoy por dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

España y Austria cruzaron sus caminos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentaron en el Estadio Los Ángeles, donde la ‘Roja’ impuso condiciones y demostró por qué es una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo.

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