Inglaterra venció 2-0 a la ya eliminada Panamá y clasificó a los 16avos como líder del Grupo L del Mundial 2026. El combinado europeo se impuso con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, quienes fueron los más determinantes en el equipo que dirige Thomas Tuchel. Con ello, los ingleses sumaron 7 puntos en su llave tras registrar dos triunfos y un empate. Los goles llegaron a los 62′ y 67′, y fueron suficientes para asegurar la victoria en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Por su parte, Panamá llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar y pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.