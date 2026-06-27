Inglaterra venció 2-0 a la ya eliminada Panamá y clasificó a los 16avos como líder del Grupo L del Mundial 2026. El combinado europeo se impuso con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, quienes fueron los más determinantes en el equipo que dirige Thomas Tuchel. Con ello, los ingleses sumaron 7 puntos en su llave tras registrar dos triunfos y un empate. Los goles llegaron a los 62′ y 67′, y fueron suficientes para asegurar la victoria en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Por su parte, Panamá llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar y pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Inglaterra venció 2-0 a la ya eliminada Panamá y clasificó a los 16avos como líder del Grupo L del Mundial 2026. El combinado europeo se impuso con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, quienes fueron los más determinantes en el equipo que dirige Thomas Tuchel. Con ello, los ingleses sumaron 7 puntos en su llave tras registrar dos triunfos y un empate. Los goles llegaron a los 62′ y 67′, y fueron suficientes para asegurar la victoria en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Por su parte, Panamá llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar y pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru