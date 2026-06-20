Resumen

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Goles del partido, Países Bajos vs Suecia por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Goles del partido, Países Bajos vs Suecia por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Países Bajos salió decidido a imponer condiciones ante Suecia y encontró una cómoda ventaja por 4-1 en el Estadio Houston. El equipo neerlandés supera a su rival con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, por la segunda fecha del Grupo F.

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