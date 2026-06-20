Países Bajos salió decidido a imponer condiciones ante Suecia y encontró una cómoda ventaja por 4-1 en el Estadio Houston. El equipo neerlandés supera a su rival con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, por la segunda fecha del Grupo F.

A los 5′ se abrió el marcador tras una gran jugada colectiva. Gakpo recibió por izquierda y sacó el centro rasante al corazón del área chica, donde Brobbey apareció para marcar el 1-0 y desatar los festejos de sus compañeros.

Pero eso no fue todo. A los 17′, otra vez Brobbey fue decisivo en los metros finales. El atacante neerlandés se estiró para llegar a la pelota y empujarla entre la marca de su defensor y el arquero. Fue el 2-0 que le da tranquilidad al equipo de Koeman.

Tras el descanso, la ‘Naranja Mecánica’ pisó el acelerador y encontró redes a los 47′ gracias a un gol de Cody Gakpo. El delantero dejó su huella en el marcador y firmó el tercero del partido.

Más tarde, el propio Gakpo facturó el cuarto de gran manera. Pisó el área con velocidad, enganchó hacia adentro a su marcador y definiió con un zurdazo esquinado para marcar el 4-0 sobre Suecia.

Por su parte, Suecia descontó a los 59′ vía Elanga, quien aprovechó una desatención de la defensa neerlandesa para descontar 4-1 y reducir diferencias en el marcador.

Países Bajos 1-0 Suecia

¡GOLAZO! Países Bajos armó un gran ataque, rompió las líneas suecas y Brian Brobbey puso rápidamente el 1-0 parcial.



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Países Bajos 2-0 Suecia

¡DOBLETE DE BROBBEY! El tanque neerlandés apareció otra vez por el centro y la desvió justito para volver a marcarle a Suecia.



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Países Bajos 3-0 Suecia

¡LOS BUSCAPIÉS, LA PESADILLA DE SUECIA! A través de esta acción, Países Bajos llegó a un nuevo gol de la mano de Cody Gakpo... ¡Cómo están los de Koeman!



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Países Bajos 4-0 Suecia

¡¡LA NARANJA MECÁNICA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN!! ¡¡CODY GAKPO SELLÓ SU DOBLETE Y PUSO EL 4-0 DE PAÍSES BAJOS SOBRE SUECIA!!



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Países Bajos 4-1 Suecia

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Anthony Elanga se escapó en velocidad y, con una definición hermosa, anotó el descuento de Suecia frente a Países Bajos.



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