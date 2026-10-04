Portugal sacó boletos a los cuartos de final de la UEFA Nations League tras vencer 2-1 a Noruega ga en el Estadio do Dragao, por el Grupo B. Con ello, los lusos sumaron 12 puntos en cuatro fechas disputadas y aseguraron su lugar en la siguiente fase del torneo europeo.
Los goles llegaron gracias a Joao Cancelo y Gonzalo Ramos, quienes fueron claves para lograr la victoria. Kristoffer Ajer abrió el marcador a los 36’ con un golazo que es candidato al mejor de este certamen; sin embargo, dos minutos después, Cancelo respondió con un remate soberbio para poner el 1-1.
Tras el descanso, le tocó el turno a Ramos. Vitinha lanzó un gran pase a Joao Felix por detrás de la defensa; el jugador de Al Nassr cambió la dirección del balón para asistir al delantero luso, quien no falló debajo del arco para decretar el 2-1 a los 79′.
El partido se puso apretado luego de la expulsión de Francisco Conceicao, quien vio la roja a los 87′ y dejó con 10 hombres a Portugal. Pese a ello, el marcador no se movió y fue victoria para el combinado de Jorge Jesus, que mantiene puntaje perfecto.