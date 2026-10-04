Portugal sacó boletos a los cuartos de final de la UEFA Nations League tras vencer 2-1 a Noruega ga en el Estadio do Dragao, por el Grupo B. Con ello, los lusos sumaron 12 puntos en cuatro fechas disputadas y aseguraron su lugar en la siguiente fase del torneo europeo.

Los goles llegaron gracias a Joao Cancelo y Gonzalo Ramos, quienes fueron claves para lograr la victoria. Kristoffer Ajer abrió el marcador a los 36’ con un golazo que es candidato al mejor de este certamen; sin embargo, dos minutos después, Cancelo respondió con un remate soberbio para poner el 1-1.

Tras el descanso, le tocó el turno a Ramos. Vitinha lanzó un gran pase a Joao Felix por detrás de la defensa; el jugador de Al Nassr cambió la dirección del balón para asistir al delantero luso, quien no falló debajo del arco para decretar el 2-1 a los 79′.

El partido se puso apretado luego de la expulsión de Francisco Conceicao, quien vio la roja a los 87′ y dejó con 10 hombres a Portugal. Pese a ello, el marcador no se movió y fue victoria para el combinado de Jorge Jesus, que mantiene puntaje perfecto.

Gol de Kristoffer Ajer

¡LA REACCIÓN DEL BANCO ES LA DE TODOS! Kristoffer Ajer sacó un remate impactante al ángulo y marcó un golazo infernal para Noruega vs. Portugal. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/3SDovNaiUT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

Gol de Joao Cancelo

¡¡EL HOMBRE DE LOS GOLAZOS!! Joao Cancelo sacó un tremendo bombazo para marcar el empate de Portugal ante Noruega. ¡Locura! 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/RD4eYr1WFu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

Gol de Gonzalo Ramos

¡SIGUE MARCANDO GOLES! Vitinha metió un pase TOP, Joao Felix asistió y Ramos la empujó para marcar el 2-1 de Portugal vs. Noruega. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/P0tj6UKvzV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

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