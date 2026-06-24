Guillermo Ochoa volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mexicano. El experimentado guardameta ingresó este miércoles en el partido de la Selección Mexicana ante República Checa y se convirtió en uno de los pocos futbolistas en formar parte de seis Copas del Mundo.
Guillermo Ochoa volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mexicano. El experimentado guardameta ingresó este miércoles en el partido de la Selección Mexicana ante República Checa y se convirtió en uno de los pocos futbolistas en formar parte de seis Copas del Mundo.
La entrada de Memo al terreno de juego, en sustitución de Raúl ‘Tala’ Rangel, desató una gran ovación de los más de 80 mil hinchas presentes en el Estadio Ciudad de México, que reconocieron la trayectoria de uno de los grandes referentes del Tricolor.
La edición de 2026 representa la sexta convocatoria mundialista de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana, un logro que lo coloca junto a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los jugadores con más presencias en convocatorias a la Copa del Mundo.
Sin embargo, aunque ha sido citado en seis ediciones, este es apenas el cuarto Mundial en el que tiene minutos dentro del terreno de juego.
UNA LEYENDA A LA CANCHA— DSPORTS (@DSports) June 25, 2026
Guillermo Ochoa ingresó a ocupar el arco de México en su SEXTO #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nPOVE0nJ2r
La historia de Memo Ochoa en los Mundiales
La primera convocatoria mundialista de Ochoa llegó en Alemania 2006, cuando integró el plantel mexicano, aunque no disputó ningún encuentro debido a que el titular era Oswaldo Sánchez.
Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, el arquero volvió a quedarse en el banco de suplentes, ya que el experimentado Óscar Pérez fue el encargado de defender el arco mexicano en todos los partidos.
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Fue recién en Brasil 2014 cuando Memo Ochoa se adueñó de la titularidad y comenzó a construir su leyenda en los Mundiales. Sus memorables actuaciones, especialmente ante Brasil en la fase de grupos, lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas de aquella Copa del Mundo.
Posteriormente, también fue una de las figuras del Tri en Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como uno de los porteros más importantes en la historia de la Selección Mexicana.
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