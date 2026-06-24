Guillermo Ochoa hace historia y disputa su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Foto: @DSports
Guillermo Ochoa hace historia y disputa su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Guillermo Ochoa volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mexicano. El experimentado guardameta ingresó este miércoles en el partido de la Selección Mexicana ante República Checa y se convirtió en uno de los pocos futbolistas en formar parte de seis Copas del Mundo.

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