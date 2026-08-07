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Resumen

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Nicolás Tagliafico. (Foto: Getty Images).
Nicolás Tagliafico. (Foto: Getty Images).
Por Agencia EFE

Nicolás Tagliafico habló después de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y dejó una reflexión sobre el segundo puesto conseguido por la Albiceleste.

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