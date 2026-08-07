Nicolás Tagliafico habló después de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y dejó una reflexión sobre el segundo puesto conseguido por la Albiceleste.

El defensor pidió valorar el recorrido realizado por el seleccionado argentino y destacó que no es sencillo alcanzar dos finales consecutivas de una Copa del Mundo.

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Tagliafico pidió sentirse orgullosos del Mundial

Lejos de quedarse únicamente con el resultado de la final, Tagliafico resaltó el esfuerzo realizado por el equipo durante toda la competición.

“Hay que estar orgullosos del Mundial que se hizo, no es fácil llegar a dos finales seguidas, tener dos medallas”, afirmó el defensor argentino.

Para el jugador, el subcampeonato también representa el resultado de un proceso en el que Argentina logró mantenerse entre las mejores selecciones del mundo.

La reflexión de Tagliafico después de la final: “Llegaste hasta el final, lo diste todo”. Foto: @Scalonados/ X

“Hay que saber perder”, la reflexión del defensor

Tagliafico también se refirió a la importancia de aceptar la derrota después de haberlo dado todo durante el torneo.

“Hay que saber perder y esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo... vale mucho, por todo lo que se trabajó”, señaló.

El futbolista consideró que alcanzar nuevamente una final mundialista debe ser valorado pese a no haber conseguido el título.

“Hay que estar orgullosos del Mundial, no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas. Hay que saber perder y esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo. Vale mucho”



Dice Tagliafico mientras muestra con orgullo la medalla de plata, QUE HOMBRE 😭 https://t.co/FaQpuKD4NW pic.twitter.com/5aZAa9AFLv — Scalonados (@Scalonados) August 7, 2026

Un proceso de tres años y medio

El defensor también quiso remarcar que el rendimiento de Argentina no puede analizarse únicamente por lo ocurrido durante las semanas del Mundial.

“Y no se crean que solo se trabaja en un mes, esto es de tres años y medio”, explicó Tagliafico.

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