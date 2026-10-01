Sigue la transmisión del partido de Honduras vs. Martinica EN VIVO GRATIS HOY por la tercera fecha del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf.
Sigue la transmisión del partido de Honduras vs. Martinica EN VIVO GRATIS HOY por la tercera fecha del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf.
Por Redacción EC

vs. Martinica EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la tercera fecha del Grupo B de la , este viernes 2 de octubre desde el Pierre-Aliker Municipal Stadium. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 p.m. de Guatemala y las 9:00 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? FOX es la señal encargada de transmitir el partido en todo Honduras. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo en el resto del continente a través del Youtube de la Concacaf.

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