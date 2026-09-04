Un recuerdo guardado durante más de 16 años volvió a captar todas las miradas. Jonás Gutiérrez publicó un video inédito de Lionel Messi durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010, y las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

En la grabación, de aproximadamente dos minutos y medio, aparece Messi haciendo malabares con la Jabulani, la polémica pelota utilizada durante aquella Copa del Mundo y que fue duramente cuestionada por futbolistas y arqueros debido a su comportamiento en el aire.

La escena también tiene como protagonistas a Martín Demichelis, Maximiliano Rodríguez y Jonás Gutiérrez, quienes compartían un momento distendido dentro de la concentración argentina.

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Messi sorprende con la Jabulani en plena concentración

El video muestra inicialmente a Maximiliano Rodríguez haciendo jueguitos con la pelota. Luego, el balón pasa a Messi, quien comienza a controlarlo con una facilidad que inmediatamente llama la atención de sus compañeros.

“Un video que nunca había compartido”, escribió Jonás Gutiérrez en su publicación.

El exjugador explicó cómo se produjo aquella escena: “La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”.

Video inédito de Messi haciendo jueguitos con la Jabulani en Sudáfrica 2010 sorprende a todos. Foto: @DiarioOle

En medio de las imágenes, Gutiérrez incluso bromea después de que a Rodríguez se le cae la pelota.

“Buenísimo Fiera, pero es el turno de Lio”.

Mientras Messi continúa dominando el balón, también se escucha a Maximiliano Rodríguez comentar: “Dijimos que era sin zapatillas. Está más cómodo en la silla”.

La reacción de Jonás Gutiérrez resume lo que estaba viendo: “No se le cae”.

Uff el video que compartió Jonás Gutiérrez 🔝



El Galgo compartió un video en el que se ve a Martín Demichelis grabando y a Leo junto a Maxi Rodríguez. No tiene desperdicio pic.twitter.com/sxRBqQInK1 — Diario Olé (@DiarioOle) September 4, 2026

El Kun Agüero reaccionó al video viral de Messi

Las imágenes rápidamente comenzaron a recorrer las redes sociales. En los primeros minutos, la publicación de Jonás Gutiérrez acumuló miles de interacciones y también recibió comentarios de protagonistas que formaron parte de aquella generación de la Selección Argentina.

Uno de ellos fue Sergio ‘Kun’ Agüero, quien no dudó en destacar la habilidad de Messi: “Tiene un imán en los pies”.

La frase del exdelantero argentino rápidamente llamó la atención entre los comentarios de la publicación y terminó convirtiéndose en una de las reacciones más destacadas al recuerdo.

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