Messi, la Jabulani y un recuerdo inédito: el video del Mundial 2010 que se hizo viral. Foto: @DiarioOle
Messi, la Jabulani y un recuerdo inédito: el video del Mundial 2010 que se hizo viral. Foto: @DiarioOle
Por Redacción EC

Un recuerdo guardado durante más de 16 años volvió a captar todas las miradas. Jonás Gutiérrez publicó un video inédito de Lionel Messi durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010, y las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

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