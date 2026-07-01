La selección de Inglaterra vivió una noche de alivio y euforia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de una sufrida remontada por 2-1 ante la República Democrática del Congo, el equipo europeo celebró su clasificación a los octavos de final de una manera muy británica: cantando “Wonderwall”, el emblemático tema de la banda británica Oasis.
La selección de Inglaterra vivió una noche de alivio y euforia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de una sufrida remontada por 2-1 ante la República Democrática del Congo, el equipo europeo celebró su clasificación a los octavos de final de una manera muy británica: cantando “Wonderwall”, el emblemático tema de la banda británica Oasis.
El festejo se produjo una vez concluido el encuentro, cuando jugadores e hinchas se unieron en un emotivo momento en las gradas para celebrar el pase a la siguiente ronda del torneo.
Inglaterra evitó una eliminación inesperada
El conjunto dirigido por Inglaterra vivió un partido más complicado de lo esperado. La República Democrática del Congo se adelantó en el marcador y puso contra las cuerdas a uno de los favoritos del torneo.
Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Harry Kane terminaron marcando la diferencia. El delantero inglés anotó un doblete en la recta final del encuentro y selló la remontada que permitió a su selección seguir con vida en la competición.
“Wonderwall”, la banda sonora de la celebración inglesa
Con la clasificación asegurada, los jugadores se acercaron a las tribunas para compartir la alegría con sus seguidores. Entonces comenzó a sonar “Wonderwall”, una de las canciones más reconocidas de Oasis y un auténtico himno para los aficionados ingleses.