Aficionados de Inglaterra celebran tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, en Atlanta, EE. UU., el 1 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Aficionados de Inglaterra celebran tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, en Atlanta, EE. UU., el 1 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Redacción EC

La selección de Inglaterra vivió una noche de alivio y euforia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de una sufrida remontada por 2-1 ante la República Democrática del Congo, el equipo europeo celebró su clasificación a los octavos de final de una manera muy británica: cantando “Wonderwall”, el emblemático tema de la banda británica Oasis.

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