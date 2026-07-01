La selección de Inglaterra vivió una noche de alivio y euforia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de una sufrida remontada por 2-1 ante la República Democrática del Congo, el equipo europeo celebró su clasificación a los octavos de final de una manera muy británica: cantando “Wonderwall”, el emblemático tema de la banda británica Oasis.

El festejo se produjo una vez concluido el encuentro, cuando jugadores e hinchas se unieron en un emotivo momento en las gradas para celebrar el pase a la siguiente ronda del torneo.

Jugadores de Inglaterra celebran tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, en Atlanta, EE. UU., el 1 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

Inglaterra evitó una eliminación inesperada

El conjunto dirigido por Inglaterra vivió un partido más complicado de lo esperado. La República Democrática del Congo se adelantó en el marcador y puso contra las cuerdas a uno de los favoritos del torneo.

Sin embargo, la experiencia y el liderazgo de Harry Kane terminaron marcando la diferencia. El delantero inglés anotó un doblete en la recta final del encuentro y selló la remontada que permitió a su selección seguir con vida en la competición.

PUEDES VER: Anthony Gordon compara a Harry Kane con Lionel Messi tras su doblete en el Mundial 2026

“Wonderwall”, la banda sonora de la celebración inglesa

Con la clasificación asegurada, los jugadores se acercaron a las tribunas para compartir la alegría con sus seguidores. Entonces comenzó a sonar “Wonderwall”, una de las canciones más reconocidas de Oasis y un auténtico himno para los aficionados ingleses.

Tras superar a la República Democrática del Congo, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde tendrá un nuevo desafío. Su próximo rival será la selección de México, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la siguiente fase del torneo.

UN FESTEJO FIEL A SU ESTILO: Inglaterra cantó con su hinchada "Wonderwall" de Oasis tras la remontada ante RD Congo que lo depositó en 8vos de la Copa del Mundo.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EmWmoPqCn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

VIDEO RECOMENDADO