Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta. El partido arrancará a las 2 de la tarde (horario peruano) este miércoles 15 de julio del 2026. ¿Dónde ver partido EN VIVO? En Perú, la transmisión del partido va por DirecTV, DGO, Disney+ Premium, América TV, América tvGO y Paramount+. Mientras que en México, la transmisión va a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. En España, lo televisa DAZN, TVE La 1, RTVE Play, futboTV, La 2 Cat y Movistar Plus. Además, podrás seguir la transmisión en directo a través de la web de El Comercio.