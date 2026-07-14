Por Rogger Fernández

vs. por las semifinales del desde el Estadio Atlanta. El partido arrancará a las 2 de la tarde (horario peruano) este miércoles 15 de julio del 2026. ¿Dónde ver partido EN VIVO? En Perú, la transmisión del partido va por DirecTV, DGO, Disney+ Premium, América TV, América tvGO y Paramount+. Mientras que en México, la transmisión va a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. En España, lo televisa DAZN, TVE La 1, RTVE Play, futboTV, La 2 Cat y Movistar Plus. Además, podrás seguir la transmisión en directo a través de la web de El Comercio.

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