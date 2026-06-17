Inglaterra vs Croacia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Dallas por la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 17 de junio de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, las 2:00 PM de México y las 4:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV Sports y Paramount+, transmiten el partido en Perú, mientras que en países como Argentina, Colombia, Chile y Venezuela podrás verlo a través de DirecTV y Paramount+. En México lo televisan a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

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