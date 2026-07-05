Inglaterra vs México EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 5 de julio de 2026, a las 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de México y las 8:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV, Paramount transmite el partido en Perú y Sudamérica. En México pasan el partido través de Canal 5, TUDN, Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7 y ViX. Por otro lado, en España lo televisa DAZN y Movistar+.

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