Sigue la transmisión del partido de Italia vs. Bélgica EN VIVO GRATIS HOY por la primera fecha de la UEFA Nations League desde el Ullevaal Stadion.
Sigue la transmisión del partido de Italia vs. Bélgica EN VIVO GRATIS HOY por la primera fecha de la UEFA Nations League desde el Ullevaal Stadion.
Por Redacción EC

vs. EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la primera fecha de la , este viernes 25 de septiembre desde el Estadio Olímpico de Roma. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 1:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 p.m. de Chile y las 3:45 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? ESPN y Disney+ son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

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