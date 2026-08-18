Musiala vuelve a desplomarse en pleno partido y preocupa al Bayern Munich. (Foto: AFP)
Musiala vuelve a desplomarse en pleno partido y preocupa al Bayern Munich. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Jamal Musiala volvió a protagonizar un momento de preocupación durante un partido del Bayern Munich. El mediapunta alemán ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Heidenheim, pero apenas cuatro minutos después se desplomó sobre el terreno de juego, en un nuevo episodio que encendió las alarmas en el conjunto bávaro.

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