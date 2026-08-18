Jamal Musiala volvió a protagonizar un momento de preocupación durante un partido del Bayern Munich. El mediapunta alemán ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Heidenheim, pero apenas cuatro minutos después se desplomó sobre el terreno de juego, en un nuevo episodio que encendió las alarmas en el conjunto bávaro.
El futbolista de 23 años permaneció varios segundos tendido mientras recibía atención médica. Finalmente, pudo abandonar el campo por sus propios medios y se dirigió hacia los vestuarios acompañado por integrantes del cuerpo técnico del Bayern.
El episodio ocurre apenas unos días después de que Musiala sufriera una situación similar durante el amistoso frente al Leipzig. En aquella oportunidad, el club atribuyó el desvanecimiento a las altas temperaturas. Sin embargo, esta vez el alemán apenas había permanecido cuatro minutos en cancha antes de caer.
Musiala había pasado previamente por varias pruebas médicas antes del encuentro y Vincent Kompany decidió darle minutos durante la segunda mitad. Tras el partido, el director deportivo Max Eberl aseguró que el club ya conocía la situación y adelantó que el propio jugador se pronunciará próximamente sobre lo ocurrido.
Pese al susto, el Bayern Munich continuó con normalidad el amistoso y terminó imponiéndose 4-2 al Heidenheim. Es más, el peruano Felipe Chávez, quien fue titular con los bávaros, marcó un gol de tiro libre y desató los elogios de sus compañeros.
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