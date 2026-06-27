¡Pudo ser el 1-0! Jhon Córdoba se pierde una increíble ocasión de gol para Colombia vs Portugal | VIDEO

Colombia empieza a hacerse sentir dentro del campo. Esta vez, Jhon Córdoba tuvo en sus pies la oportunidad de poner el 1-0 ante Portugal, pero su remate fue despejado por el arquero Diogo Costa. La jugada sucedió al minuto 16′, cuando un contragolpe ‘cafetero’ llegó hasta una clara oportunidad de gol. Córdoba recibió perfilado para anotar, sacó el remate cruzado, pero Costa atajó de gran manera. El rebote lo recogió James Rodríguez, pero ya no tuvo espacio para patear al arco. Fue la acción más clara del equipo sudamericano en el compromiso.

Colombia empieza a hacerse sentir dentro del campo. Esta vez, Jhon Córdoba tuvo en sus pies la oportunidad de poner el 1-0 ante Portugal, pero su remate fue despejado por el arquero Diogo Costa. La jugada sucedió al minuto 16′, cuando un contragolpe ‘cafetero’ llegó hasta una clara oportunidad de gol. Córdoba recibió perfilado para anotar, sacó el remate cruzado, pero Costa atajó de gran manera. El rebote lo recogió James Rodríguez, pero ya no tuvo espacio para patear al arco. Fue la acción más clara del equipo sudamericano en el compromiso. CÓRDOBA TUVO EL PRIMERO



Remate cruzado que Diogo Costa tapó y, tras un remate de Luis Díaz, la desvió al córner.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wzSPkhwokv — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru