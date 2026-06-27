¡Pudo ser el 1-0! Jhon Córdoba se pierde una increíble ocasión de gol para Colombia vs Portugal | VIDEO
¡Pudo ser el 1-0! Jhon Córdoba se pierde una increíble ocasión de gol para Colombia vs Portugal | VIDEO
Por Redacción EC

Colombia empieza a hacerse sentir dentro del campo. Esta vez, Jhon Córdoba tuvo en sus pies la oportunidad de poner el 1-0 ante Portugal, pero su remate fue despejado por el arquero Diogo Costa. La jugada sucedió al minuto 16′, cuando un contragolpe ‘cafetero’ llegó hasta una clara oportunidad de gol. Córdoba recibió perfilado para anotar, sacó el remate cruzado, pero Costa atajó de gran manera. El rebote lo recogió James Rodríguez, pero ya no tuvo espacio para patear al arco. Fue la acción más clara del equipo sudamericano en el compromiso.

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