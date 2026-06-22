Jordania vs. Argelia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio San Francisco por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, lunes 22 de junio de 2026, a las 10:00 p.m. (hora peruana), que son las 0000 AM de Argentina, las 9:00 PM de México y las 11:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV y Paramount+ transmiten el partido en Perú, mientras que en Argentina lo podrás ver a través de DirecTV, Flow TV, Paramount+ y DGO. En México lo televisan a través de ViX.

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