Entre lágrimas: así celebró Julio Enciso la histórica victoria de Paraguay sobre Alemania. Foto: @SC_ESPN
Entre lágrimas: así celebró Julio Enciso la histórica victoria de Paraguay sobre Alemania. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Apenas se consumó la victoria por penales ante Alemania, Julio Enciso no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto sobre el césped del Gillette Stadium de Foxborough.

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