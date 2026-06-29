La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Apenas se consumó la victoria por penales ante Alemania, Julio Enciso no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto sobre el césped del Gillette Stadium de Foxborough.

El delantero paraguayo, una de las figuras de la Albirroja, mostró toda la emoción acumulada después de una noche inolvidable para el fútbol de su país.

Las cámaras captaron a Enciso visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, mientras el resto de sus compañeros y el cuerpo técnico celebraba en el campo.

La clasificación tuvo un significado especial para la generación actual de futbolistas paraguayos, que logró una de las mayores gestas de su historia reciente al eliminar a una potencia mundial como Alemania.

ENCISO COMPLETAMENTE EMOCIONADO: las lágrimas de Julio tras la victoria ÉPICA de Paraguay eliminando a Alemania en los penales.



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Paraguay celebró una clasificación histórica

Tras el penal decisivo convertido por el central José María Canale, los jugadores paraguayos invadieron el terreno de juego para festejar junto a Orlando Gill, una de las grandes figuras de la noche gracias a sus dos atajadas en la tanda.

Los futbolistas se abrazaron, algunos cayeron de rodillas sobre el césped y otros rompieron en llanto al tomar conciencia de la magnitud de la hazaña conseguida en Estados Unidos.

El defensa paraguayo número 15, Gustavo Gómez (C), y sus compañeros celebran la victoria en la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Alemania y Paraguay, disputado en el Boston Stadium de Foxborough el 29 de junio de 2026. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) / ODD ANDERSEN

La Albirroja se impuso por 4-3 en la definición desde los once metros, después de empatar 1-1 durante los 120 minutos de juego.

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