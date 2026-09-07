Mbappé apartó una botella y todos recordaron a Cristiano Ronaldo. Foto: @diarioas
Mbappé apartó una botella y todos recordaron a Cristiano Ronaldo. Foto: @diarioas
Por Redacción EC

Kylian Mbappé volvió a ponerse frente a los micrófonos para hablar como jugador del Real Madrid y, más allá de sus declaraciones sobre la Champions League, las críticas y el Balón de Oro, protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención.

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