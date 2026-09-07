Kylian Mbappé volvió a ponerse frente a los micrófonos para hablar como jugador del Real Madrid y, más allá de sus declaraciones sobre la Champions League, las críticas y el Balón de Oro, protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención.

El delantero francés apartó de la mesa una botella de bebida isotónica que estaba ubicada frente a él. Pero lo curioso fue que, unos minutos después, colocaron otra botella idéntica en el mismo lugar y Mbappé volvió a retirarla.

La secuencia inmediatamente recordó uno de los gestos más famosos protagonizados por Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa.

Mbappé retiró la botella... y luego volvió a hacerlo

La escena ocurrió este lunes en la sala de prensa de Valdebebas, después del entrenamiento del Real Madrid.

Mbappé se sentó frente a las cámaras y, pocos segundos después, observó la botella que tenía delante. El francés incluso le dio la vuelta para revisar la marca antes de retirarla de la mesa y colocarla en el suelo, fuera del encuadre de las cámaras.

Parecía un gesto aislado, pero ocurrió algo que hizo todavía más llamativa la situación.

Tras el anuncio oficial en redes sociales, te contamos todos los detalles sobre el regreso de Mbappé, el arte de la edición Ultimate y lo que se espera de esta nueva entrega. (Foto: EA Sports)

Aproximadamente tres minutos después, otra botella idéntica volvió a aparecer delante del futbolista. Mbappé la miró y repitió exactamente la misma acción: la retiró de la mesa.

El francés no explicó durante la rueda de prensa por qué decidió apartar las botellas.

La comparación inevitable con Cristiano Ronaldo

La acción de Mbappé recordó inmediatamente a Cristiano Ronaldo y su famosa escena durante una rueda de prensa con Portugal en la Eurocopa 2020.

En aquella ocasión, el delantero portugués encontró dos botellas de Coca-Cola delante de él. Cristiano las apartó del lugar donde estaban colocadas y, acto seguido, tomó una botella de agua para levantarla mientras decía: “¡Agua!”

😳 ¡Mbappé retira la bebida energetica de la rueda de prensa igual que lo hizo Cristiano con Portugal! pic.twitter.com/6npm3eZYTr — Diario AS (@diarioas) September 7, 2026

El gesto de Mbappé también tiene un antecedente

Aunque no se puede afirmar que Mbappé haya querido repetir deliberadamente la acción de Cristiano, su comportamiento sí encaja con una postura que el francés ha mantenido durante varios años respecto al uso comercial de su imagen.

El delantero ha sido especialmente cuidadoso con las marcas y productos con los que aparece asociado.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2023, durante su etapa en el París Saint-Germain. Mbappé mostró públicamente su desacuerdo después de que el club utilizara su imagen como protagonista de un vídeo relacionado con la campaña de abonados.