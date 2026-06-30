El guardameta de Noruega, Nyland, durante el partido de eliminatoria del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Costa de Marfil y Noruega este martes, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Foto: EFE/Mariscal.
El guardameta de Noruega, Nyland, durante el partido de eliminatoria del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Costa de Marfil y Noruega este martes, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Foto: EFE/Mariscal.
Por Redacción EC

Ørjan Nyland se convirtió en el gran héroe de Noruega en el duelo ante Costa de Marfil. El arquero evitó el empate en una acción espectacular y fue determinante para que los europeos se impusieran por 1-0 y aseguraran su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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