Ørjan Nyland se convirtió en el gran héroe de Noruega en el duelo ante Costa de Marfil. El arquero evitó el empate en una acción espectacular y fue determinante para que los europeos se impusieran por 1-0 y aseguraran su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La acción decisiva llegó a los 54 minutos del segundo tiempo. Costa de Marfil se lanzó al ataque en busca de la igualdad y consiguió generar peligro dentro del área noruega. Tras un primer remate que fue rechazado, el balón quedó servido para el delantero Ange-Yoan Bonny, quien, completamente libre dentro del área, sacó un potente disparo a quemarropa.

El portero noruego Orjan Nyland en acción durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Noruega, en Dallas, EE. UU., el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Cuando parecía que llegaba el empate de los ‘Elefantes’, Nyland reaccionó de manera extraordinaria. El guardameta del Sevilla FC se mantuvo firme bajo los tres palos, achicó el espacio y con una rápida intervención desvió el balón al tiro de esquina, ahogando el grito de gol de los africanos.

Noruega resistió y se quedó con el boleto a octavos

La atajada terminó siendo decisiva para el desenlace del encuentro. Costa de Marfil insistió en los minutos finales, pero no encontró el camino hacia el empate y terminó cayendo por la mínima diferencia.

Con el triunfo por 1-0, Noruega selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que la selección africana quedó eliminada tras no poder revertir el marcador.

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