El gol de Lautaro Martínez que significó el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra desató una explosión de emociones entre los jugadores y los hinchas. Sin embargo, quien llamó la atención fue Lionel Scaloni, que vivió el momento con una tranquilidad poco habitual para una definición de esa magnitud.

Mientras el banco argentino celebraba el tanto de la clasificación, el seleccionador mantuvo la compostura y apenas mostró una leve reacción.

El técnico argentino apenas se inmutó

Las cámaras de la transmisión enfocaron a Scaloni inmediatamente después del gol agónico de Lautaro Martínez. A diferencia de la euforia que se vivía en el resto del estadio, el entrenador permaneció sereno, observando el desarrollo del partido y sin realizar un festejo efusivo.

Mientras los futbolistas albicelestes corrían a celebrar el tanto decisivo y las tribunas estallaban de alegría, Scaloni optó por mantener la calma desde la zona técnica, consciente de que todavía quedaban segundos por disputar antes del pitazo final. PEUDES VER EL VIDEO AQUÍ.

ASÍ VIVIÓ EL FINAL EL DT: LIONEL SCALONI, EL ENTRENADOR QUE LLEVA A ARGENTINA A SU SEGUNDA FINAL DEL MUNDO CONSECUTIVA.



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