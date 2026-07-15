Mientras Argentina estallaba de alegría, Scaloni reaccionó con total calma al gol de Lautaro. Foto: @DSports
Mientras Argentina estallaba de alegría, Scaloni reaccionó con total calma al gol de Lautaro. Foto: @DSports
Por Redacción EC

El gol de Lautaro Martínez que significó el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra desató una explosión de emociones entre los jugadores y los hinchas. Sin embargo, quien llamó la atención fue Lionel Scaloni, que vivió el momento con una tranquilidad poco habitual para una definición de esa magnitud.

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