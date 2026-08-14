Jesse Lingard no se lo esperaba: el cántico de Rosario Central que hizo vibrar el Gigante de Arroyito. Foto: @sudanalytics_
Jesse Lingard no se lo esperaba: el cántico de Rosario Central que hizo vibrar el Gigante de Arroyito. Foto: @sudanalytics_
Por Redacción EC

El empate 0-0 entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores dejó una de las escenas más curiosas de la jornada. Jesse Lingard, volante inglés del conjunto brasileño, ingresó en los minutos finales y se convirtió inmediatamente en el centro de atención de los hinchas locales.

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