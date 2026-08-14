El empate 0-0 entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores dejó una de las escenas más curiosas de la jornada. Jesse Lingard, volante inglés del conjunto brasileño, ingresó en los minutos finales y se convirtió inmediatamente en el centro de atención de los hinchas locales.

Con el objetivo de consumir algunos minutos y darle mayor presencia ofensiva a su equipo, el técnico Fernando Diniz decidió enviar al campo a Lingard en reemplazo de Kaio César.

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Sin embargo, el recibimiento que tuvo el exjugador del Manchester United estuvo lejos de ser amistoso.

El Gigante de Arroyito respondió con un cántico

Apenas Lingard pisó el terreno de juego, los hinchas de Rosario Central hicieron sentir su presencia desde las tribunas. Todo el estadio comenzó a entonar un conocido cántico dirigido al futbolista inglés:

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”.

Jesse Lingard entró a la cancha y los hinchas de Rosario Central empezaron a cantar “EL QUE NO SALTA, ES UN INGLÉS”.



JAJAJA, LA COPA LIBERTADORES. 🚬 pic.twitter.com/wABiSuFgNY — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 14, 2026

La canción generó una de las postales más llamativas del partido y convirtió el ingreso del mediocampista en uno de los momentos más comentados de la noche.

¿Por qué los hinchas eligieron ese cántico?

El cántico tiene un fuerte vínculo con la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra. La canción fue una de las más utilizadas por los hinchas argentinos durante el Mundial 2026, especialmente en el enfrentamiento de semifinales ante la selección inglesa.

Esta vez, la melodía volvió a escucharse en un estadio argentino, aunque en un escenario completamente diferente: la Copa Libertadores.

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