Resumen

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Impacto en el Mundial 2026: la lesión de Ismaël Koné obligó a intervenir al VAR. Foto: Captura de video/@DSports
Impacto en el Mundial 2026: la lesión de Ismaël Koné obligó a intervenir al VAR. Foto: Captura de video/@DSports
Por Redacción EC

Una de las escenas más preocupantes de la jornada del Mundial 2026 tuvo lugar durante el partido entre Canadá y Qatar. El mediocampista canadiense Ismaël Kenneth Jordan Koné sufrió una grave lesión en su pierna izquierda luego de una fuerte entrada del qatarí Assim Madibo, en una jugada que generó conmoción dentro y fuera del campo de juego.

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