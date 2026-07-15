La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó con mucha intensidad dentro del terreno de juego. Antes de cumplirse los primeros 15 minutos, el compromiso ya mostraba fricciones entre los futbolistas y los cuerpos técnicos de ambas selecciones.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el cara a cara entre Lionel Messi y Jude Bellingham. Las cámaras captaron el momento en que ambos jugadores quedaron frente a frente tras una acción del partido, en el primer cruce de una semifinal que comenzó con un ritmo intenso y con ambos equipos disputando cada balón al límite.

La tensión no solo se trasladó al césped. Desde el banco argentino, Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico protagonizaron un fuerte reclamo al equipo arbitral apenas iniciado el encuentro.

Poco después llegó otra acción que elevó la temperatura del duelo. Leandro Paredes realizó un fuerte quite sobre Jude Bellingham, una jugada que generó nuevas reacciones entre los futbolistas y aumentó la fricción en el campo.

LA CARA DE MESSI TRAS LA PICA EN INGLATERRA-ARGENTINA...



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