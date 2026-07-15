La reacción de Messi tras el primer encontronazo en el Argentina vs. Inglaterra. Foto: @SC_ESPN
La reacción de Messi tras el primer encontronazo en el Argentina vs. Inglaterra. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó con mucha intensidad dentro del terreno de juego. Antes de cumplirse los primeros 15 minutos, el compromiso ya mostraba fricciones entre los futbolistas y los cuerpos técnicos de ambas selecciones.

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