España conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero para un grupo de hinchas la celebración comenzó de una manera muy especial. Mientras viajaban en un avión, varios hinchas se enteraron de que su selección había levantado el trofeo gracias a un inesperado mensaje del piloto, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video muestra cómo el comandante juega por unos segundos con la incertidumbre de los pasajeros antes de revelar la noticia que todos esperaban.

Captura de la camiseta de la Selección de España con una nueva estrella en su escudo tras ganar el Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). Foto: EFE/ @SEFutbol

A través del sistema de altavoces de la aeronave, el piloto inició su intervención diciendo: “Para informarles que lamentablemente...”

Tras una breve pausa que generó tensión entre los pasajeros, completó el mensaje con una frase que provocó risas, aplausos y una explosión de alegría: “Aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella, tendrán que comprarse otra”.

❤️🇪🇸 !Emocionante! Así se enteraron en pleno vuelo varios hinchas españoles que su selección quedó campeona en la Copa Mundial de la FIF 2026: El piloto arrancó su mensaje diciendo "para informarles que lamentablemente"... y luego complementó diciendo: "aquellos que tengan una… pic.twitter.com/5JYa37iRDC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 20, 2026

En ese instante, el avión entero estalló en júbilo. Los pasajeros comenzaron a celebrar, gritar y aplaudir al confirmar que España se había proclamado campeona del mundo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la creatividad del piloto y la emoción genuina de los hinchas, quienes vivieron un momento inolvidable a miles de metros de altura.

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España conquistó su segunda Copa del Mundo

La selección española se coronó campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Con este triunfo, La Roja sumó la segunda Copa del Mundo de su historia, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010, consolidando una nueva generación de futbolistas que devolvió a España a la cima del fútbol mundial.

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