El mensaje de un piloto que desató la euforia de hinchas españoles tras ganar el Mundial 2026. Foto: Instagram/ @_crisscb
El mensaje de un piloto que desató la euforia de hinchas españoles tras ganar el Mundial 2026. Foto: Instagram/ @_crisscb
Por Redacción EC

España conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero para un grupo de hinchas la celebración comenzó de una manera muy especial. Mientras viajaban en un avión, varios hinchas se enteraron de que su selección había levantado el trofeo gracias a un inesperado mensaje del piloto, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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