La selección de Bélgica sufrió un contratiempo durante el partido frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista Amadou Onana tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una aparente lesión en la rodilla derecha, una situación que generó preocupación en el cuerpo técnico y sus compañeros.

El futbolista del Aston Villa protagonizó una desafortunada acción en la que cayó de forma aparatosa, realizando un mal gesto con la pierna derecha que, aparentemente, le provocó una torsión en la articulación.

Preocupación en Bélgica tras la lesión de Amadou Onana ante Estados Unidos. Foto: @DSports

Tras recibir atención médica sobre el césped, Onana logró levantarse y salió caminando por sus propios medios para evaluar el estado de su rodilla. Sin embargo, luego de probar la articulación, comprobó que no podía continuar en el encuentro.

El seleccionador belga decidió sustituirlo a los 21 minutos, dando ingreso a Hans Vanaken, quien ocupó su lugar en el mediocampo para mantener el equilibrio del equipo.

El volante abandonó el estadio con una visible cojera

Después de ser reemplazado, Onana permaneció durante unos instantes sentado en el banquillo antes de dirigirse al vestuario acompañado por los servicios médicos de Bélgica.

Aunque pudo caminar por su propio pie, el centrocampista lo hizo con una visible cojera, una imagen que aumentó la incertidumbre sobre el estado de su rodilla y su disponibilidad para los próximos compromisos del torneo.

PREOCUPACIÓN EN BÉLGICA POR AMADOU ONANA 🇧🇪❌



Por esta acción, el mediocampista quedó sentido en su rodilla derecha y debió ser reemplazado. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/oMBmVQ6iHg — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

VIDEO RECOMENDADO