Alarma en Bélgica: Amadou Onana abandonó el campo con molestias en la rodilla. Foto: @DSports
Alarma en Bélgica: Amadou Onana abandonó el campo con molestias en la rodilla. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Bélgica sufrió un contratiempo durante el partido frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista Amadou Onana tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una aparente lesión en la rodilla derecha, una situación que generó preocupación en el cuerpo técnico y sus compañeros.

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