El PSG recibió un golpe durante su visita al Nice. Désiré Doué protagonizó una preocupante escena cuando, a los 40’ del primer tiempo, sufrió una lesión en la rodilla que le impidió continuar en el encuentro. El atacante quedó tendido sobre el césped y su reacción, con evidentes gestos de dolor, generó inquietud entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

La acción se produjo mientras el futbolistat tenía el balón, momento en el que su rodilla quedó trabada. Doué no pudo reincorporarse y tuvo que recibir atención antes de abandonar el campo. Sus gritos de dolor reflejaron la intensidad de la molestia y encendieron las alarmas en el conjunto dirigido por Luis Enrique.

🚨 FUERTE IMAGEN: A Désiré Doué se le quedó clavado el pie en el suelo y sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla durante el Niza - PSG de la fecha 11 de la #Ligue1xESPN. 📺 Mirá la #Ligue1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0oTvel1quL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

La salida del delantero obligó al PSG a modificar sus planes antes del descanso. El equipo parisino perdió a una de sus alternativas ofensivas en un partido que exigía mantener sus recursos en ataque. Por ahora, la preocupación se centra en conocer el alcance de la lesión y cuánto tiempo podría estar alejado de las canchas.

El estado de Doué será seguido de cerca por el departamento médico del club, que deberá evaluar la rodilla para determinar la gravedad del problema. Hasta contar con un diagnóstico, no hay un plazo confirmado para su recuperación ni certezas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos del PSG.

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