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Brasil pierde a Raphinha durante el duelo ante Haití y crece la incertidumbre sobre su estado. Foto: Captura de video/X
Brasil pierde a Raphinha durante el duelo ante Haití y crece la incertidumbre sobre su estado. Foto: Captura de video/X
Por Redacción EC

Brasil recibió malas noticias en pleno partido frente a Haití por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026.

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