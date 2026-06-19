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Brasil recibió malas noticias en pleno partido frente a Haití por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026.
Brasil recibió malas noticias en pleno partido frente a Haití por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026.
Raphinha, una de las principales figuras ofensivas de la Canarinha, tuvo que abandonar el terreno de juego por una aparente lesión antes del descanso. La preocupación se instaló en el banco brasileño cuando el extremo sintió molestias físicas y solicitó atención médica.
A los 40 minutos del encuentro, el cuerpo técnico decidió sustituir al futbolista para evitar mayores riesgos. En su lugar ingresó Rayan, quien asumió funciones en el frente de ataque de la selección brasileña.
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La salida del atacante generó incertidumbre debido a la importancia que tiene dentro del esquema brasileño. Minutos antes, incluso había protagonizado un gol que posteriormente fue anulado por posición adelantada.
"Raphinha"— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 20, 2026
Porque se retiró lesionado en el partido de Brasil ante Haití por el Mundial 2026. Se quieren cortar la chota todos los brasileños y culés.pic.twitter.com/E3tBOC2H9o
El encuentro frente a Haití es clave para las aspiraciones de Brasil en el Grupo C. La Verdeamarela llegó al partido tras igualar 1-1 con Marruecos en su debut, mientras que Haití había caído 1-0 ante Escocia.
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