Un duro contratiempo golpeó a Francia en la semifinal del Mundial 2026 frente a España. William Saliba no pudo continuar en el encuentro y abandonó el terreno de juego a los 28 minutos tras sufrir una aparente lesión sin intervención de un rival, encendiendo las alarmas tanto en el combinado francés como en el Arsenal.

El defensor sintió una molestia mientras disputaba una acción del compromiso y, de inmediato, se dejó caer sobre el césped con visibles gestos de dolor. El cuerpo médico ingresó para atenderlo durante algunos minutos, aunque finalmente se determinó que no estaba en condiciones de seguir y tuvo que ser reemplazado.

La inesperada salida del zaguero significó un golpe para el esquema defensivo de Francia, que ya afrontaba un partido cuesta arriba. Hasta ese momento, España dominaba el marcador por 1-0 gracias a un penal convertido por Mikel Oyarzabal, resultado que le daba ventaja parcial en la lucha por un lugar en la final del torneo.

🇫🇷⚠️ SALIBA SE LESIONÓ Y PIDIÓ EL CAMBIO A LOS 28'. pic.twitter.com/7JJ6uYDco1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

A la espera de un parte médico oficial, la preocupación se instaló en el entorno francés debido a la importancia de Saliba en la última línea. Ahora resta conocer el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación del central, quien se retiró sin poder completar ni la primera media hora de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.

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