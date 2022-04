En el Deutsche Bank Park de Alemania, no te pierdas el partidazo entre Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO ONLINE GRATIS por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2022 . El compromiso arrancará desde las 14:00 (hora local) y 21:00 (hora de España), y será televisado por las señales de ESPN y Movistar Liga de Campeones . Asimismo, podrás seguir las incidencias live streaming a través del minuto a minuto de El Comercio y de la transmisión de STAR Plus (Star+). Los azulgranas llegan con la moral a tope y esperan continuar con su buena racha de victorias a nivel internacional.

Barcelona vs. Frankfurt chocan en la UEFA Europa League: entrenamiento azulgrana | Fuente: @FCBarcelona_es