Argentina viene disputando un duelo clave ante Austria por la segunda jornada de la zona de grupos del Mundial 2026. El equipo de Lionel Messi quiere seguir demostrando que el campeón del mundo mantiene su gran nivel futbolístico. Sin embargo, el exBarcelona falló un penal en los primeros minutos ante Austria.

Messi tuvo en sus pies la gran oportunidad de abrir el marcador en los primeros minutos del duelo ante Austria, pero la acción terminó en un inesperado fallo. El capitán argentino realizó la clásica pausa en la carrera previa al remate, una especie de “parada” con la intención de descolocar al arquero rival y definir con mayor ventaja psicológica.

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado: el disparo salió desviado y pasó afuera, pegado al costado del palo izquierdo del guardameta, dejando al estadio en silencio por unos segundos. El intento de engaño no dio resultado y el penal errado se convirtió en uno de los momentos más impactantes del inicio del partido por el Mundial 2026.

EL PENAL ERRADO DE MESSI, DESDE LA MIRADA DE AMIN OMAR, JUEZ DEL PARTIDO #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AkkKadXg7T — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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