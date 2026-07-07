Lionel Messi vivió una de las noches más intensas de su carrera mundialista. Después de romper en llanto tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán explicó que la emoción fue producto de la tensión acumulada durante un partido que parecía terminar con la eliminación de la vigente campeona del mundo.

La Albiceleste remontó un 2-0 ante Egipto para imponerse por 3-2 en los octavos de final y mantener vivo el sueño del bicampeonato.

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebtates after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

Messi explicó por qué lloró

Tras el pitazo final, el capitán argentino confesó qué sintió al terminar el encuentro. “Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir”, señaló.

Messi reconoció que el equipo atravesó momentos de mucha angustia mientras veía cómo el tiempo se agotaba con el marcador en contra. “Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo”, agregó el astro argentino.

"FUE UN DESAHOGO. TENÍA MUCHA BRONCA POR EL PENAL ERRADO. SENTÍA QUE LE HABÍA FALLADO AL GRUPO EN UN MOMENTO IMPORTANTE" 💬🇦🇷



Lionel Messi explicó las lágrimas tras la victoria de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



🎙️ @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/PnCNkhAjgM — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Argentina estuvo al borde de la eliminación tras quedar dos goles abajo hasta el minuto 79. La reacción comenzó con el descuento de Cristian “Cuti” Romero, seguido por el empate de Messi y el gol de la victoria de Enzo Fernández en el tiempo de descuento.

El capitán también hizo autocrítica por el penal que desperdició cuando Egipto ganaba 1-0. “Si yo hubiese metido el penal cambiaba la dinámica del partido”, reveló.

Más allá del resultado, el capitán destacó la fortaleza mental del grupo para sobreponerse a uno de los momentos más difíciles del torneo: “Creo que este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo”.

Messi aseguró que la capacidad de competir en situaciones límite forma parte de la identidad del equipo. “Es un ADN que tiene esta selección. Este grupo siempre demuestra que compite al máximo, sea cual sea el rival, sea cual sea el partido, y hoy es una muestra más de carácter, porque el 2-0 fue un duro golpe”, dijo Leo.

También recordó el momento en que el equipo volvió a creer en la remontada: “Por suerte pudimos conseguir el descuento del Cuti y ahí sí creo que internamente cada uno lo sintió y creyó que era posible, que lo íbamos a hacer. Luego tuvimos la suerte de igualarlo y ganarlo en los noventa”.

Argentina's forward #10 Lionel Messi is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

“Estoy muy agradecido a este grupo”

Tras la clasificación, los jugadores argentinos levantaron a Messi en hombros durante los festejos, un gesto que emocionó al capitán. “Estoy muy agradecido a este grupo. Hace mucho que competimos juntos y para mí es un orgullo competir con ellos. Siempre lo entregan todo y hoy fue otra muestra”.

En declaraciones al sitio oficial de la FIFA, el argentino también valoró el esfuerzo colectivo: “Es una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto”.

VIDEO RECOMENDADO