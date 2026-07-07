Lionel Messi fue asaltado por sentimientos encontrados tras victoria ante Egipto (Foto: AP)
Lionel Messi fue asaltado por sentimientos encontrados tras victoria ante Egipto (Foto: AP)
Por Redacción EC

Lionel Messi vivió una de las noches más intensas de su carrera mundialista. Después de romper en llanto tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán explicó que la emoción fue producto de la tensión acumulada durante un partido que parecía terminar con la eliminación de la vigente campeona del mundo.

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