La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargada de dramatismo, pero también de una profunda carga emocional para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final, luego de una remontada épica que permitió a la vigente campeona del mundo vencer 3-2 a Egipto.
La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargada de dramatismo, pero también de una profunda carga emocional para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final, luego de una remontada épica que permitió a la vigente campeona del mundo vencer 3-2 a Egipto.
El desenlace del encuentro desató una explosión de emociones en el plantel argentino y, especialmente, en Messi, quien pasó de la frustración a la felicidad en una noche inolvidable.
Lionel Messi terminó entre lágrimas tras el triunfo de Argentina
La imagen más emotiva de la jornada llegó después del final del partido. Lionel Messi, visiblemente conmovido, rompió en lágrimas mientras celebraba junto a sus compañeros la clasificación a los cuartos de final.
El capitán vivió un partido de contrastes. Durante el primer tiempo desperdició un penal que pudo cambiar el rumbo del compromiso, pero lejos de bajar los brazos, fue uno de los protagonistas de la remontada al marcar el gol del empate parcial en el minuto 84.
¡SE GRITÓ CON TODO! ASÍ SE VIVIÓ EL FINAL DE LA REMONTADA ÉPICA DE ARGENTINA VS. EGIPTO.
Con la clasificación asegurada, Argentina ahora espera conocer a su próximo rival en los cuartos de final del Mundial 2026, que saldrá del enfrentamiento entre Suiza y Colombia.
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