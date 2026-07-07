La emoción de Messi: así celebró la épica remontada de Argentina ante Egipto. Foto: @DSports
La emoción de Messi: así celebró la épica remontada de Argentina ante Egipto. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargada de dramatismo, pero también de una profunda carga emocional para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final, luego de una remontada épica que permitió a la vigente campeona del mundo vencer 3-2 a Egipto.

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