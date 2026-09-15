Liverpool vs. Tottenham EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en Anfield por la Tercera Ronda de la Carabao Cup 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 15 de septiembre de 2026, a las 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN, transmite el partido en Perú, mientras que en el resto de Sudamérica lo podrás ver a través de ESPN mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

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