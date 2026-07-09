El seleccionador de España, Luis de la Fuente, aseguró que Lamine Yamal todavía tiene margen para mostrar su mejor versión en el Mundial 2026 y confía en que el extremo será determinante en la recta final del torneo.

Durante la conferencia de prensa previa al duelo de cuartos de final, el entrenador destacó la actitud y el compromiso del joven futbolista, a pesar de considerar que aún no ha alcanzado el nivel ofensivo al que tiene acostumbrados a los aficionados.

Lamine Yamal. (Foto: Getty Images) / NurPhoto

El técnico español explicó que el extremo ha tenido que asumir responsabilidades defensivas en los últimos encuentros, lo que también forma parte de su crecimiento como futbolista.

“Si ven la motivación que tiene Lamine... está muy motivado. El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez. El otro día tuvo que trabajar en defensa y saber defender ante un rival potentísimo hasta que lo reventó. Hizo un gran aprendizaje. Lo estamos esperando y estamos seguros de que lo dará.”

🇪🇸 Luis de la Fuente reconoce que Lamine Yamal no ha dado su máximo en su primer Mundial. "Todavía no ha dado ese pase de brillantez de lo que estamos acostumbrados".



📹 @ERGonzalez18



🔴 https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/8bkR6kXpAh — La Afición (@laaficion) July 10, 2026

España afronta un duro reto en los cuartos de final

La selección española buscará este viernes su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 cuando enfrente a Bélgica, uno de los equipos más sólidos de la competición. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega con confianza tras eliminar a Portugal en los octavos de final, aunque sabe que tendrá un desafío de máxima exigencia.

España intentará imponer su estilo basado en la posesión del balón y la intensidad ofensiva, mientras que Bélgica apostará por la experiencia de sus principales figuras y el poder de ataque que ha mostrado durante el torneo. El ganador del encuentro avanzará a las semifinales y quedará a solo dos partidos del título mundial.

VIDEO RECOMENDADO