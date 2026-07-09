El seleccionador español, Luis de la Fuente, habla durante una rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California, EE. UU., el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
El seleccionador español, Luis de la Fuente, habla durante una rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California, EE. UU., el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
Por Redacción EC

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, aseguró que Lamine Yamal todavía tiene margen para mostrar su mejor versión en el Mundial 2026 y confía en que el extremo será determinante en la recta final del torneo.

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