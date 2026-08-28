Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Selhurst Park Stadium por la fecha 2 de la Premier League 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, viernes 28 de agosto de 2026, a la 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, las 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasa Max. Por otro lado, en España lo transmite DAZN y Movistar+, y en Estados Unidos, míralo a través de USA Network y SiriusXM FC.

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