Manchester United vs. Ipswich Town EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en Old Trafford por la fecha 2 de la Premier League 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, domingo 30 de agosto de 2026, a la 10:30 a.m. (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina, las 9:30 AM de México y las 11:30 AM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasa TNT Sports y Max. Por otro lado, en España lo transmite DAZN y Movistar+, y en Estados Unidos, míralo a través de Telemundo y SiriusXM FC.

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