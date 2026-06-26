Muslera paga caro su error ante España y deja el campo en el entretiempo. Foto: @SC_ESPN
Muslera paga caro su error ante España y deja el campo en el entretiempo. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La selección de Uruguay sufrió un nuevo golpe en el Mundial 2026. Tras el error de Fernando Muslera en el gol de Álex Baena que le dio la ventaja a España, el técnico Marcelo Bielsa decidió sustituir al histórico arquero en el entretiempo.

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