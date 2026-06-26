La selección de Uruguay sufrió un nuevo golpe en el Mundial 2026. Tras el error de Fernando Muslera en el gol de Álex Baena que le dio la ventaja a España, el técnico Marcelo Bielsa decidió sustituir al histórico arquero en el entretiempo.

El guardameta no regresó para disputar la segunda mitad y en su lugar ingresó Sergio Rochet, una decisión que rápidamente generó repercusión entre los aficionados y en las redes sociales.

Sergio Rochet entra por Muslera en un cambio que sacude a Uruguay en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN

A los 42 minutos, Álex Baena recibió el balón dentro del área y sacó un remate cruzado que parecía controlable. Sin embargo, la pelota picó antes de llegar al arco y Muslera no pudo contenerla, permitiendo que el balón ingresara lentamente a la portería.

El fallo puso el 1-0 para España y dejó a Uruguay en una situación muy comprometida en la lucha por la clasificación.

¿LOCURA DEL LOCO? Luego de su error en el 1-0 de España ante Uruguay y un Mundial con muchas dudas, Bielsa reemplazó a Muslera en el entretiempo e ingresó Rochet.



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Uruguay, al borde de la eliminación del Mundial 2026

Con la derrota parcial ante España, la selección uruguaya se encuentra en una situación crítica y, por ahora, está quedando eliminada del Mundial 2026.

La Celeste, que llegó al torneo con expectativas de avanzar a las rondas finales, depende de una reacción en el segundo tiempo para mantener vivas sus opciones de clasificación y evitar una temprana despedida de la Copa del Mundo.

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