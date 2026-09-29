Canal Mega EN VIVO: transmite el partido de Chile vs. Estados Unidos por el duelo amistoso internacional. El encuentro se disputará este martes 29 de septiembre del 2026 y será una nueva prueba para ambas selecciones. ¿Qué canal es Mega EN VIVO y ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que sintonizar Mega a través de tu operador de cable o televisión. Si quieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante las plataformas digitales oficiales de Mega, siempre que la transmisión esté habilitada para tu ubicación.