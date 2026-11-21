Boca Juniors salió decidido a golpear primero en la gran final de la Copa Sudamericana 2026, pero Miguel Merentiel protagonizó una de las acciones más increíbles del partido. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando el delantero uruguayo tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador ante Atlético Mineiro, aunque terminó desperdiciando una ocasión inmejorable.

La jugada nació por la banda izquierda, cuando el colombiano Sebastián Villa lanzó un centro llovido al área brasileña. El arquero Everson salió a controlar el balón, pero no consiguió embolsarlo y terminó dejándolo servido para Merentiel. El atacante de Boca quedó frente al arco completamente desprotegido y con todo a favor para convertir.

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Sin embargo, lo que parecía un gol cantado terminó en un blooper. Merentiel conectó mal la pelota y su remate, cuando tenía el arco a disposición y sin arquero que pudiera impedirlo, terminó estrellándose contra el palo. El uruguayo no podía creer lo que acababa de desperdiciar en una final continental.

La acción dejó atónitos a los hinchas xeneizes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Boca había tenido un comienzo furibundo y estuvo a centímetros de ponerse en ventaja, pero el marcador se mantenía 0-0. La final todavía tiene mucho por delante y el equipo argentino sigue buscando una victoria que le permita alcanzar la gloria internacional.