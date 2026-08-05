Neymar volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño, aunque esta vez no solo por su rendimiento dentro del campo. El delantero de Santos quedó envuelto en una polémica tras la victoria por 1-0 sobre Remo, resultado que aseguró el pase del Peixe a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

El futbolista ingresó en el segundo tiempo, asistió en el único gol del encuentro y, tras el pitazo final, tuvo una serie de reacciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Neymar protagoniza un escándalo tras clasificar con Santos en la Copa de Brasil. Foto: @liberta___depre

Gestos a la tribuna y un festejo que generó polémica

Tras la victoria, Neymar respondió a los insultos de algunos hinchas con gestos mientras abandonaba el campo. Posteriormente, en la zona de vestuarios, también fue captado celebrando con un baile y realizando ampulosos festejos frente al presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira, y otros dirigentes del club.

Las imágenes no tardaron en difundirse y generaron un intenso debate entre los hinchas brasileños.

El momento que se hizo viral en la zona mixta

La situación alcanzó su punto más tenso cuando Neymar se dirigía a la zona mixta. Allí volvió a encontrarse con aficionados de Remo que continuaban insultándolo.

Las cámaras registraron al atacante visiblemente alterado, mientras era contenido por personas de su entorno. En ese momento, el brasileño respondió a los hinchas gritando: “¡Eliminado, eliminado!”

Antes de retirarse, también fue visto enviando besos hacia la tribuna, un gesto que fue interpretado como una respuesta irónica a las provocaciones recibidas.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Neymar fue clave en la clasificación de Santos

El brasileño comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo. Su impacto fue inmediato, ya que brindó la asistencia para que Rony anotara el único tanto del encuentro y le diera la clasificación a Santos.

Pese a su aporte, Neymar fue recibido con silbidos por parte de los hinchas locales antes de ingresar al terreno de juego.

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