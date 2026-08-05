Neymar protagoniza un escándalo tras clasificar con Santos en la Copa de Brasil. Foto: @liberta___depre
Neymar protagoniza un escándalo tras clasificar con Santos en la Copa de Brasil. Foto: @liberta___depre
Por Redacción EC

Neymar volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño, aunque esta vez no solo por su rendimiento dentro del campo. El delantero de Santos quedó envuelto en una polémica tras la victoria por 1-0 sobre Remo, resultado que aseguró el pase del Peixe a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

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