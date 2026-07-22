Neymar quedó fuera del viaje de Santos a Venezuela y su aparición en un torneo de póker desató reacciones. Foto: Captura de pantalla/ @connectionpoker
Neymar quedó fuera del viaje de Santos a Venezuela y su aparición en un torneo de póker desató reacciones. Foto: Captura de pantalla/ @connectionpoker
Por Redacción EC

Neymar no integró la delegación de Santos que viajó a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la Copa Sudamericana. Con su ausencia ya confirmada por decisión del cuerpo técnico, el delantero brasileño aprovechó el tiempo libre para participar en un torneo de póker en Brasil.

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