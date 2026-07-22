Neymar no integró la delegación de Santos que viajó a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la Copa Sudamericana. Con su ausencia ya confirmada por decisión del cuerpo técnico, el delantero brasileño aprovechó el tiempo libre para participar en un torneo de póker en Brasil.

De acuerdo con Ge Globo, el futbolista asistió al evento mientras el plantel disputaba el compromiso internacional, una situación que generó diversas reacciones entre los hinchas en redes sociales.

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¿Por qué Neymar no fue convocado por Santos?

La ausencia del atacante no respondió a una lesión ni a un problema disciplinario. Según informó Ge Globo, el entrenador decidió no incluirlo en la convocatoria para que continúe con su preparación física tras su participación en el Mundial 2026.

Pese a la explicación del club, algunos hinchas cuestionaron que Neymar optara por participar en un torneo de póker durante el tiempo en que el equipo afrontaba un partido clave por la Copa Sudamericana.

Neymar en el Campeonato Brasileño de póker en la previa al partido de Santos contra la Universidad Central 🎲



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Neymar tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026

Tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Neymar anunció su retiro de la selección brasileña. Aunque no se ha pronunciado sobre un posible retiro del fútbol profesional, en Brasil surgieron rumores sobre su futuro.

Sin embargo, la prensa local señala que Santos espera que el atacante cumpla el contrato vigente, el cual finaliza en diciembre de 2026.

Después de 16 años, Neymar anunció que se aleja de la selección de Brasil. (AP Photo/Adam Hunger)

Santos busca alejarse de la parte baja del Brasileirao

Además de mantenerse con vida en la Copa Sudamericana, Santos también necesita mejorar su campaña en el Brasileirao. Luego de 19 jornadas disputadas, el equipo ocupa el puesto 15 de la clasificación con 21 puntos.

El conjunto paulista viene de caer ante Botafogo y buscará recuperarse cuando visite a Chapecoense el próximo sábado 25 de julio, por la fecha 20 del campeonato brasileño, con Neymar ya reincorporado al plantel.

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