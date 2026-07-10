El seleccionador argentino de fútbol, ​​Lionel Scaloni, asiste a una conferencia de prensa en Kansas City, Missouri, EE. UU., el 10 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
El seleccionador argentino de fútbol, ​​Lionel Scaloni, asiste a una conferencia de prensa en Kansas City, Missouri, EE. UU., el 10 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Por Redacción EC

Lionel Scaloni se refirió a las declaraciones del entrenador de Suiza, Murat Yakin, quien aseguró que Argentina “no es invencible” de cara al duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. Lejos de polemizar, el técnico argentino coincidió con esa apreciación y recordó que ningún equipo está exento de tener debilidades.

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