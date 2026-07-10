Lionel Scaloni se refirió a las declaraciones del entrenador de Suiza, Murat Yakin, quien aseguró que Argentina “no es invencible” de cara al duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. Lejos de polemizar, el técnico argentino coincidió con esa apreciación y recordó que ningún equipo está exento de tener debilidades.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el seleccionador campeón del mundo explicó que todos los entrenadores analizan las fortalezas y los puntos vulnerables de sus rivales para intentar sacar ventaja en cada partido.

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Scaloni: “No somos imbatibles, es así”

Consultado por las declaraciones de Murat Yakin, Lionel Scaloni respondió con naturalidad y dejó en claro que comparte esa visión sobre el fútbol: “No somos imbatibles, es así. Siempre lo dijimos, ningún equipo es imbatible y todos los equipos tienen puntos débiles, está claro”.

El entrenador argentino explicó que interpreta las palabras de su colega desde una perspectiva táctica y no como una provocación. “Lo entiendo más por ese lado. Es la realidad, todos los equipos tienen cosas buenas y malas, como lo tienen ellos, como lo tiene España, Francia y los entrenadores lo que hacemos es intentar buscar las cosquillas a los equipos que enfrentamos y protegerse de lo malo, que es lo que vamos a intentar en este partido”, seguró.

"NO SOMOS IMBATIBLES, ES ASÍ"



Lionel Scaloni acerca de la apreciación que realizó Murat Yakin, DT de Suiza.#DSPORTSNoticiasNite#FIFAWorldCup pic.twitter.com/68ghtg9SqI — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

¿Qué había dicho Murat Yakin sobre Argentina?

Horas antes, el técnico de la selección suiza había dejado un mensaje que llamó la atención en la previa del encuentro frente a la vigente campeona del mundo.

“Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”, señaló el técnico de la selección de Suiza.

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, asiste a una rueda de prensa en Kansas City, Missouri, EE. UU., el 10 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Yakin también destacó que su equipo intentará competir desde el orden táctico y la confianza que ha construido a lo largo del torneo: “Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico intentaremos competir contra el campeón vigente. Será increíble”.

Las declaraciones de ambos entrenadores reflejan el respeto mutuo con el que afrontan los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras Argentina buscará defender su condición de campeona del mundo, Suiza intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo.

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