Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Vancouver por la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 21 de junio de 2026, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV, DGO y Paramount+, transmiten el partido en Perú y resto de Sudamérica, mientras que en México podrás ver a través de ViX. En España lo televisan DAZN y Movistar+.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.