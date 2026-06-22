Messi y un nuevo mano a mano perdido ante Schlager en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/@DSports
Messi y un nuevo mano a mano perdido ante Schlager en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/@DSports
Por Redacción EC

El encuentro entre Argentina y Austria en el Mundial 2026 dejó una imagen inesperada para los hinchas: Lionel Messi volvió a quedarse sin gol en una acción clara frente al arquero austríaco Alexander Schlager.

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