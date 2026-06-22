El encuentro entre Argentina y Austria en el Mundial 2026 dejó una imagen inesperada para los hinchas: Lionel Messi volvió a quedarse sin gol en una acción clara frente al arquero austríaco Alexander Schlager.

Tras el penal fallado en los primeros minutos del partido, el capitán argentino tuvo una segunda ocasión inmejorable para redimirse.

Sin embargo, en el mano a mano, el portero volvió a imponerse, evitando lo que pudo ser el tanto del empate o la ventaja para la Albiceleste.

La jugada se produjo en un momento clave del encuentro. Argentina intentaba reaccionar tras el penal desperdiciado, y Messi volvió a quedar de frente al arquero austríaco.

¡LO TUVO ARGENTINA!



Messi quedó de frente a Schlager, pero el arquero austríaco le ganó el duelo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QyaNOTqwF3 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El atacante argentino definió con intención, pero Schlager respondió con seguridad, cerrando espacios y quedándose con una acción que silenció nuevamente al estadio.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

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