Palmeiras vs. Cerro Porteño EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Allianz Parque de Sao Paulo por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, a las 7:00 p.m. (hora argentina), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? FOX Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. En Paraguay y el resto países de Sudamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

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