Paraguay vs Australia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Bahía por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 25 de junio de 2026, a las 11:00 p.m. (hora paraguaya), que son las 9:00 PM de Perú, las 8:00 PM de México y las 10:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? GEN, Popu TV y trece, transmiten el partido en Paraguay, mientras que en Perú podrás ver a través de DirecTV, Disney+ Premium, Paramount+ y DGO. En México lo televisan a través de ViX.

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