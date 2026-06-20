Paramount+ EN VIVO: es la plataforma de streaming en Sudamérica que transmitirá el partido de Países Bajos vs Suecia, este sábado 20 de junio, por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. Para mirar la transmisión del partido a través de Paramount+ solo necesitas ingresar a la aplicación con una suscripción activa y dirigirte a la sección de deportes o al banner oficial del torneo. Gracias a una alianza estratégica con DSports, la plataforma transmite en vivo los 104 partidos del certamen. Esta opción estará disponible en Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

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